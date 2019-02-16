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Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019

16.02.2019

Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что второй полуфинал украинского Нацотбора пройдет уже сегодня, 16 февраля.

Больше по теме: Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 16.02.2019 (второй полуфинал)

The Hypnotunez – «Hey»

LETAY – «Мила моя»

VERA KEKELIA  – «WOW»

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ЦеШо – «Hate»

YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»

Ivan NAVI – «All For The Love»

ANNA MARIA – «My Road»

KAZKA – «Apart»

KiRA MAZUR – «Дихати»

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Braii  «Maybe»

KHAYAT – «Ever»

MARUV – «Siren Song»

LAUD – «2 дні»

Freedom-jazz – «Cupidon»

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