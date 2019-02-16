Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019
Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что второй полуфинал украинского Нацотбора пройдет уже сегодня, 16 февраля.
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The Hypnotunez – «Hey»
LETAY – «Мила моя»
VERA KEKELIA – «WOW»
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ЦеШо – «Hate»
YUKO – «GALYNA GULIALA»
Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»
Ivan NAVI – «All For The Love»
ANNA MARIA – «My Road»
KAZKA – «Apart»
KiRA MAZUR – «Дихати»
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Braii – «Maybe»
KHAYAT – «Ever»
MARUV – «Siren Song»
LAUD – «2 дні»
Freedom-jazz – «Cupidon»