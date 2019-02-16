Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что второй полуфинал украинского Нацотбора пройдет уже сегодня, 16 февраля.

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The Hypnotunez – «Hey»



LETAY – «Мила моя»



VERA KEKELIA – «WOW»



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ЦеШо – «Hate»



YUKO – «GALYNA GULIALA»



Brunettes Shoot Blondes – «Houston»



BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»



Ivan NAVI – «All For The Love»



ANNA MARIA – «My Road»



KAZKA – «Apart»



KiRA MAZUR – «Дихати»



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Braii – «Maybe»



KHAYAT – «Ever»

MARUV – «Siren Song»

LAUD – «2 дні»

Freedom-jazz – «Cupidon»

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