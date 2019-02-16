И пусть поклонники творчества ANNA MARIA постоянно пытаются найти в девушках различия, но ANNA MARIA – это одно целое. Но насчет написания песен все совсем по другому, сестры пишут из отдельно. Правда это не касается песни для Нацотбора на Евровидение-2019 «MY ROAD».

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Девушки выступали вторыми на полуфинале Нацотбора. Песня «MY ROAD» была создана именно для Евровидения. ANNA MARIA заявили, что создали ее вместе. В то время, когда появилась музыка, девушки стали думать, что же она им напоминает: «И тут мы осознали, что эта мелодия напоминает шаги и постоянное движение».

Джамала сказала, что ощущение при просмотре номера было как на концерте, пение девушек было очень уверенное и судья просто расслабленно наблюдала. Также Джамала поделилась, что сестры в эту ночь ей снились, а во сне она сделала им короткие прически.

Андрей Данылко сразу отметил, что трек очень круто записан. «Очень понравился номер, так держать», — сказал судья.

Евгений Филатов заявил, что девушки уже себя нашли в творческом плане и им нужно сразу после выступления начинать записывать альбом, потому что они проявили себя как отличные вокалистки.

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