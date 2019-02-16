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Нацотбор-2019: Как Ivan NAVI готовится к выступлению

16.02.2019

Участник Нацотбора на Евровидение-2019 Ivan NAVI откроет второй полуфинал со своей невероятной композицией «All For The Love». Певец считает, что выступать первым на конкурсе — очень ответственная миссия, но он с ней обязательно справится! Смотрите в материале, как же Ivan NAVI готовится к Нацотбору-2019.

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иван нави

Ivan NAVI говорит, что спев первым, он в ожидании не будет растрачивать энергию впустую. Артист полностью сконцентрируется на выступлении. Он показал в Instagram, как проходит его репетиция.

Напоминаем, что второй полуфинал пройдет уже в эту субботу 16 февраля. Ivan NAVI будет соревноваться с ANNA MARIAKAZKAKiRA MAZURLAUDKHAYATBraii и Freedom Jazz.

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налаштовуємо звук #AllForTheLove ❤️ #16лютого ✔️1️⃣ #Eurovision2019

Публикация от Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)


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