Участник Нацотбора на Евровидение-2019 Ivan NAVI откроет второй полуфинал со своей невероятной композицией «All For The Love». Певец считает, что выступать первым на конкурсе — очень ответственная миссия, но он с ней обязательно справится! Смотрите в материале, как же Ivan NAVI готовится к Нацотбору-2019.

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Ivan NAVI говорит, что спев первым, он в ожидании не будет растрачивать энергию впустую. Артист полностью сконцентрируется на выступлении. Он показал в Instagram, как проходит его репетиция.

Напоминаем, что второй полуфинал пройдет уже в эту субботу 16 февраля. Ivan NAVI будет соревноваться с ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz.

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