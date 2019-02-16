Вот и наступил долгожданный второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Один из участников конкурса – талантливый украинский певец и композитор LAUD.

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В прошлом году Влад Каращук не выиграл Национальный отбор. Однако парень привык доводить дело до конца! LAUD уверен, что будет представлять Украину на Евровидении-2019.

Комментарии судей были достаточно противоречивыми. Сначала они очень похвалили исполнителя за качественный трек. Однако вердикт – эта песня не для Евровидения.

«Я не вижу тебя на конкурсе с этой песней», – прокомментировала Джамала. Ее поддержали Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Сам LAUD сказал о своем выступлении так: «Это было круто! Я чувствую, что все прошло легко и ненапряженно ».

На вопрос, что для него важнее – комментарии судей или голоса зрителей, певец ответил: «Здесь важно все. Судьи дали объективную критику: там не было ничего такого, с чем бы я не согласился. Но зрители решают все! Выводы очевидны».

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