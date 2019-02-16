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KiRA MAZUR: Песни формата «Евровидение» уже не подходят

16.02.2019

Украинская певица KiRA MAZUR покоряет украинский Нацотбор на Евровидение-2019 с песней «Дихати». Творчество артистки отличается сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями музыки. Все это дополняет уникальный голос исполнительницы.

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kira mazur

Эту исполнительницу не спутаешь ни с кем, если хоть раз услышать ее голос. KiRA MAZUR оригинальная и по-настоящему особенная певица. По словам участницы Нацотбора ее конкурсный номер можно описать такими словами: любовь, борьба, воинственность.

Однако судьи Национального отбора не оценили яркое выступление певицы. Например, Джамала назвала песню «местячковой». А Евгений Филатов подчеркнул, что эта композиция не для Евровидения.

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Вот как комментирует свое выступление сама KiRA: «В принципе, все получилось, как я хотела. Ведь всегда можно выступить лучше! Возможно, судьи правы, возможно – нет. Считаю, песни формата «Евровидение» уже не подходят. Пусть для кого-то эта песня действительно «местячковая». Посмотрим, что скажут люди!».

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