KiRA MAZUR: биография, творчество и все новости об артистке

KiRA MAZUR – украинская певица, композитор и автор текстов. Ее творчество отличается сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями музыки, которые дополняют уникальный голос и оригинальная манера исполнения. Певица играет на клавишных инструментах и ​​гитаре.

Летом 2014 года Кира записала украиноязычную композицию «Карі очі». Долгое время от украинских продюсеров певица слышала только слова отказа. Поэтому KiRA MAZUR решила пойти другим путем – разослала свои песни европейским и американским продюсерам. На певицу посыпались предложения из разных стран – Польши, Германии, Франции.

В 2018 году KiRA MAZUR даже установила национальный рекорд Украины – стала первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом. Так KiRA MAZUR презентовала свой дебютный альбом «МІЙ FOLK». Интересно, что тогда девушка впервые прыгала с парашютом.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ