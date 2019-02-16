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KiRA MAZUR: биография, творчество и все новости об артистке

16.02.2019

KiRA MAZUR – украинская певица, композитор и автор текстов. Ее творчество отличается сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями музыки, которые дополняют уникальный голос и оригинальная манера исполнения. Певица играет на клавишных инструментах и ​​гитаре.

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Летом 2014 года Кира записала украиноязычную композицию «Карі очі». Долгое время от украинских продюсеров певица слышала только слова отказа. Поэтому KiRA MAZUR решила пойти другим путем – разослала свои песни европейским и американским продюсерам. На певицу посыпались предложения из разных стран – Польши, Германии, Франции.

В 2018 году KiRA MAZUR даже установила национальный рекорд Украины – стала первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом. Так KiRA MAZUR презентовала свой дебютный альбом «МІЙ FOLK». Интересно, что тогда девушка впервые прыгала с парашютом.

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