Как проголосовать за участника в приложении «Телепортал»
Сегодня, 16 февраля, состоится второй полуфинал, а 23 февраля финал Национального отбора на Евровидение-2019! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения
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- Авторизироваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей.
- Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)
ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!
В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют через «
Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2019»!
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