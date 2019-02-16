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Как проголосовать за участника в приложении «Телепортал»

16.02.2019

Сегодня, 16 февраля, состоится второй полуфинал, а 23 февраля  финал Национального отбора на Евровидение-2019! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения «Телепортал».

Больше по теме: Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 16.02.2019 (второй полуфинал)

  1. Авторизироваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей.
  2. Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)                                                                                                                                           

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В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют  через «Телепортал» будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира. Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз.

Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2019»!

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