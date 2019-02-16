Украинский певец Ivan NAVI начал свою карьеру с известного шоу «Співай, як зірка», где его заметил Кузьма Скрябин. Именно он и является для музыканта главным примером, ведь вдохновлял его на творческие достижения. Сегодня Ivan NAVI участник Нацотбора и претендует на право представлять Украину на Евровидении-2019.

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На втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019 Ivan NAVI выступал первым. Исполнитель поделился, что творческий псевдоним NAVI ему придумал Кузьма Скрябин, и именно с его легкой руки началась творческая карьера Ивана.

После выступления Андрей Данылко заявил, что песня не показывает украинский колорит. Сам Иван выглядит как Джастин Бибер, а трек похож на творчество Джастина Тимберлейка.

Джамале и Евгению Филатову выступление понравилось, но так как это только первый участник, судить о прохождении в финал пока рано.

«Открывать второй полуфинал было эмоционально сложно, но с другой стороны, я уже могу выдохнуть», — поделился певец после выступления, — «Я очень ждал, что скажут судьи, а больше всего слов Андрея Данылко, и меня порадовал его комментарий. То, что моя музыка кажется более западной может наоборот сыграть мне на руку на Евровидении. Я был приятно впечатлен словами всех суддей».

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