Гороскоп на 17 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 17 февраля 2019 года расскажет, как пройдет ваше воскресенье. А о серечных делах вы сможете больше узнать в любовном гороскопе на февраль 2019 года от Яны Пасынковой.
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Овен
У вас может быть сейчас много проблем с документами. Остерегайтесь дезинформации, потому что есть большой риск, что вас попытаются обмануть.
Телец
Тельцы сегодня захотят закрыться в себе и своем мире. Все падает с рук и ломается, особенно будьте аккуратны с техникой.
Близнецы
Если берете участие в мероприятиях, то лучше не ставить нигде деньги. Есть большой шанс, что вы проиграете.
Рак
Откажитесь сегодня от любых авантюр, они могут плохо закончится. Проведите этот день тихо и спокойно.
Лев
Будьте осторожны с друзьями, один близкий человек может вас сегодня подставить.
Дева
Дети сегодня вас порадуют своими успехами. А если у вас еще нет своих, то могут попросить решить проблему с чужим ребенком.
Весы
Сегодня вы будете погружены в воспоминания из детства и, возможно, вам захочется посетить место, где вы выросли.
Скорпион
Сегодня вам придется много общаться с родственниками, но это общение пройдет на теплой волне.
Стрелец
Стрельцы, устройте себе день шопинга! Обновите гардероб, ведь вы так давно этого хотите.
Козерог
Козероги, учавствуйте сегодня в фотосессии или реламируйте свой товар. Любая презентация себя пройдет успешно.
Водолей
У вас сегодня немного безумное состояние. Но благодаря ему у вас появятся хорошие идеи для реализации целей.
Рыбы
Сегодня могут проявится бывшие партнеры. Вам решать как поступить дальше.
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