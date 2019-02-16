Гороскоп на 17 февраля 2019 года расскажет, как пройдет ваше воскресенье. А о серечных делах вы сможете больше узнать в любовном гороскопе на февраль 2019 года от Яны Пасынковой.

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Овен

У вас может быть сейчас много проблем с документами. Остерегайтесь дезинформации, потому что есть большой риск, что вас попытаются обмануть.

Телец

Тельцы сегодня захотят закрыться в себе и своем мире. Все падает с рук и ломается, особенно будьте аккуратны с техникой.

Близнецы

Если берете участие в мероприятиях, то лучше не ставить нигде деньги. Есть большой шанс, что вы проиграете.

Рак

Откажитесь сегодня от любых авантюр, они могут плохо закончится. Проведите этот день тихо и спокойно.

Лев

Будьте осторожны с друзьями, один близкий человек может вас сегодня подставить.

Дева

Дети сегодня вас порадуют своими успехами. А если у вас еще нет своих, то могут попросить решить проблему с чужим ребенком.

Весы

Сегодня вы будете погружены в воспоминания из детства и, возможно, вам захочется посетить место, где вы выросли.

Скорпион

Сегодня вам придется много общаться с родственниками, но это общение пройдет на теплой волне.

Стрелец

Стрельцы, устройте себе день шопинга! Обновите гардероб, ведь вы так давно этого хотите.

Козерог

Козероги, учавствуйте сегодня в фотосессии или реламируйте свой товар. Любая презентация себя пройдет успешно.

Водолей

У вас сегодня немного безумное состояние. Но благодаря ему у вас появятся хорошие идеи для реализации целей.

Рыбы

Сегодня могут проявится бывшие партнеры. Вам решать как поступить дальше.

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