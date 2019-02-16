Евровидение-2019: известны результаты жеребьевки финала Нацотбора

Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019 состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов на финале. 23 февраля шесть участников будут бороться за право поехать в Тель-Авив представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Под какими номерами будут выступать финалисты – узнайте в материале.

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Шесть участников, которые набрали наивысшие балы на первом и втором полуфинале, представят свои песни в финале Нацотбора 23 февраля. Кто поедет от Украины на Евровидение-2019, зависит от голосования жюри и зрителей.

Итак, зрители смогут увидеть выступления любимых исполнителей в таком порядке:

Напомним, 23 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019, в ходе которого определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину.

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