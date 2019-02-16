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Евгений Филатов: ONUKA не влияла на мою оценку MARUV

16.02.2019

На втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019 поднялся вопрос о негативном комментарии певицы ONUKA, которая также является женой судьи Евгения Филатова, в сторону MARUV. Повлияло ли это на его решение? Узнайте в материале.

Евгений Филатов

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Евгений Филатов признался, что Онука на первом полуфинале Нацотбора болела за певицу YUKO, потому что «это общее музыкальное наплавление, в котором и она работает».

«Но важно учитывать, что комментарий, который возможно был некоректен, был сделан после объявления результатов»,  утвержает Евгений Филатов,  «Поэтому не могу согласиться с тем, что кто-то каким-то образом влияет на мою собственную оценку».

На данный момент пост o MARUV певица ONUKA удалила из своего Instagram.

Напомним, на первом полуфинале Нацотбора Евгений Филатов поставил MARUV оценку 4, а зрители 8 баллов.

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