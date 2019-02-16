Альтернативная группа Braii участвует в Национальном отборе на Евровидение-2019 с песней «Maybe». Вокалисткой и основательницей коллектива является Оксана Брызгалова. Напоминаем, что дебютный мини-альбомом Braii «City of Nothing» вышел не так давно – 23 мая в 2018 году.

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Braii считают прекрасным тот факт, что в украинском Национальном отборе принимают участие вот такие молодые альтернативные артисты: «Это говорит об интересе публики к другой музыке. Для Braii это отличный шанс. Нас услышат те, кто искал нас».

По словам Евгения Филатова, Braii показали новые грани украинской музыки. Но судью смущает, что именно рок коллектив может стать на сцену Евровидения, ведь Украина – очень музыкальная страна, и нужно что-то менять.

Андрею Данилко их выступление очень понравилась. Он даже отметил, что прослушивал песню Braii в своей машине несколько раз.

Джамала поблагодарила группу за выступление. Певица отметила, что именно их выступление стало для нее интеллигентной провокацией.

Солистка коллектива осталась довольна выступлением, хоть и согласна с мнением судей на счет рок-группы на сцене Евровидения: «Стараюсь не анализировать выступление. Я просто чувствую, было мне хорошо на сцене, или нет. Для меня, как для человека, который пишет музыку, это очень важно. Я пережила свою песню так, как будто написала ее вчера».

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