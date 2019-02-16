Даша Трегубова в детективном сериале «Загадка для Анны» перевоплотилась в успешного следователя. Главная героиня сериала с легкостью разгадывает тайны других, но не может разобраться со своей личной драмой. А что думает Даша Трегубова о своем персонаже? Узнайте в материале!

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Детективные таланты Анны Киреевой, которую сыграла невероятная Даша Трегубова, хорошо раскрываются в сериале «Загадка для Анны». Наблюдательная женщина способна раскусить любого негодяя и вывести его на чистую воду. Несмотря на свой успех в профессиональной сфере, личная жизнь Анны трещит по швам:

«Анна — очень необычный персонаж для украинских сериалов. В нашем кинопроизводстве женщины часто страдают от жизненных обстоятельств, борясь за свое семейное счастье. И это обычно происходит на фоне любовной линии. А в «Загадке для Анны» есть главная фишка — Анна профессиональный следователь. Ее душевную боль постоянно приходится заглушать рабочими моментами. Она круто распутывает интересные детективные истории. Но не может разобраться со своими чувствами».

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Героиня Даши Трегубовой остроумная и всегда безмятежная, какие бы события с ней ни происходили. В рабочее время она погружается в страшные и трагические преступления. А в личное — следователь пытается разобраться со своей загадкой.

«И самое классное то, что детективные истории, которые мы разгадываем, очень интересные. Они необычные, неожиданные, во многом непредсказуемые.«Загадка для Анны» — не тот случай, когда ты сразу понял, кто убийца. В сериале достаточно лихо закрученный сюжет. И для украинского кинематографа это новинка», — резюмирует Даша Трегубова.

Смотрите детективный сериал «Загадке для Анны» каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ!

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