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Braii: топ-5 лучших песен украинской группы

16.02.2019

Участники группы Braii считают, что из всех конкурсантов Нацотбора на Евровидение-2019 их выделяет музыкальный стиль. Это альтернативная музыка. Она понятная и доступная, ведь в основе всего лежит песня, которую хочется напеть. Давайте же послушаем топ-5 лучших композиций украинской группы!

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Braii – «Complicated»

Braii – «On The Bottom»

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Braii – «Maybe»

Braii – «City of Nothing»

Braii – «Stranger»


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