Участник Нацотбора-2019 группа Braii не планирует бурных танцев на сцене. Музыканты играют в непривычном для конкурса жанре, что может принести победу в Национальном отборе на Евровидение-2019. Поможет ли им их самобытность в этом нелегком деле, покажет выступление сегодня, 16 февраля. А пока предлагаем вашему вниманию интервью с вокалисткой группы Braii – Оксаной Брызгаловой.

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Именно после жеребьевки к участницам группы Braii пришло осознание того, что впереди новый и большой этап: «Все случилось очень неожиданно. Мы просто отправили письмо музыкальному продюсеру Нацотбора. И это полностью изменило наши планы на 2019 год. Собственно, об этом и наша конкурсная песня «Maybe». Один клик, один звонок могут полностью изменить нашу жизнь».

Как вам номер, который вы вытащили на жеребьевке?

Мы – фаталисты. Заранее принимаем любой исход жеребьевки. Конечно, сложнее всего выступать первыми. Но нас даже это бы не испугало.

Каким будет ваше выступление?

Необычным! Как минимум. Мы исполняем инди-рок – не самый привычный жанр для участников Евровидения. Конечно, последние недели мы заняты подготовкой номера и уже успели придумать много интересного. Пока точно могу сказать, что от нас не стоит ждать бурных танцев или активных перемещений по сцене.

Кого считаете своим конкурентом? Только не говорите, что «конкуренции» нет на конкурсе. Это же Нацотбор! Вы боретесь за право представить Украину на Евровидении-2019!

На Евровидение поедет только один участник, поэтому все представленные артисты на конкурсе – это действительно наши потенциальные конкуренты. В этом году снова сильный состав, очень разноплановые артисты. Много самобытной музыки. Мы дружим с Bahroma, YUKO, Brunettes Shoot Blondes. Мы – часть одной музыкальной сцены.

Продолжите фразу. Вам нужна победа, потому что…

…потому что нет смысла делать какие-либо шаги без веры в свои силы и в конечный успех.

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Что хотите передать своим поклонникам, тем людям, которые болеют за вас?

Совсем недавно у нас вышел официальный клип на конкурсную песню «Maybe». Мы очень старались, снимали его в поле в 10-градусный мороз под Киевом. Очень хотели, чтобы вам понравилось! Если еще не видели клип, обязательно посмотрите его.

Как вы относитесь к «хейтерам» в сети, критикующим ваше творчество?

Евровидение – масштабное событие. Участники конкурса оказываются в центре внимания. Соответственно, их обсуждают, критикуют. Вообще это нормально. Обратная сторона и цена любой популярности. Пусть лучше ругают, чем просто не замечают.

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