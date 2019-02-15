Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ выйдет сразу 2 серии детективного сериала «Загадка для Анны». Непревзойденная Даша Трегубова играет следователя Анну Кирееву, которая запуталась в отношениях с мужчинами. Сможет ли женщина разгадать тайну собственных чувств в детективе «Загадка для Анны»?

Больше по теме: Даша Трегубова попала в любовный треугольник

Главная героиня детективного сериала Анна Киреева с легкостью разгадывает таинственные преступления. Однако Анна запуталась в личной жизни. Женщину окружают мужчины, которые готовы бороться за ледяное сердце детектива. Кого же из них выберет следователь?

В какой-то момент в героини детектива «Загадка для Анны» появляются сомнения: на правильном ли она пути? Слишком много вопросов остается без ответа. Слишком много тайн, которые Анна должен узнать.

В предыдущих сериях Анна ушла от мужа, который тоже работает в полиции. Однако теперь она готова дать шанс отношениям, что раньше так ее опустошали.

Сумеет ли Анна спасти свой брак? И какая детективная история ждет зрителей в сериале «Загадка для Анны» в 7, 8 серии?

Больше по теме: «Загадка для Анны»: актеры детективного сериала

Не пропустите 15 февраля в 20:00 детективный сериал «Загадка для Анны» на телеканале СТБ!

Video: «Загадка для Анны»: какая интрига ждет зрителей в 7 и 8 серии? Сериал Загадка для Анны - 7, 8 серия выходят в эфир уже 15.02.2019! Смотрите анонс серий фильма Загадка для Анны на СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ