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Мода сезона весна-2019: что нужно обязательно купить к весне, рассказали стилисты СТБ

15.02.2019

Совсем скоро уже начнет таять снег и все переоденутся из пуховиков в легкие кожанки. Что будет модно весной 2019 года? Что стилисты советуют обязательно приобрести? Читайте в материале.

мода весна 2019

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Белые брюки

Белоснежные брюки станут абсолютным маст-хэв предстоящей весны. Они были на всех модных показах в Нью-Йорке. Клеш или прямые — выбор за вами. Главное, чтобы они не стесняли ваших движений и были комфортными. Лучше всего выбирать брюки из габардина или шелка, ведь именно эти ткани использовали Acne Studios и Габриэла Херст в своих коллекциях. Присмотритесь к вариантам на завышенной талии в стиле ретро, такие штаны будут на пике популярности.

мода весна 2019

мода весна 2019

Кожаная юбка

Весна – идеальное время для того, чтобы начать носить юбки. А изделия из кожи (разумеется, ненатуральной тоже) подойдут на чуть прохладную погоду. В 2019 году также будут модными юбки из винила, что придаст интересного акцента в одежде. Но будьте аккуратны, такая одежда может показаться немного вызывающей, сочетайте ее с закрытыми свитерами или ботинками без каблука, тогда образ будет гармоничным.

мода весна 2019

Брюки карго

Рабочая униформа продолжает захватывать модные показы. На смену рабочим комбинезонам пришли брюки карго. Это объемные штаны с большим количеством карманов в стиле Лары Крофт. Они были популярны еще в 90-х, и вот, мода возвращается.

мода весна 2019

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Платье с объемными рукавами

Если ищете идеальное платье на веснулето 2019, присмотритесь к варианту с объемными рукавами. Такие фасоны будут выделять вас среди других. Причем это не обязательно должны быть объемные плечи, модные дизайнеры предоставили огромное количество вариантов. Но если у вас тип фигуры «перевернутый треугольник», то стоит отказаться от такой идеи, ведь такой фасон только прибавит объема в верхней части тела.

мода весна 2019

 Куртка с бахромой

Ковбойский стиль перекочевал и в верхнюю одежду. Но теперь дизайнеры не просто подражают дикому западу, а интерпретируют все на современный манер. Сочетание денима и замши, бахрома на куртках и сумках, сапоги-«казаки» с шипами — все это завоевало модные показы весналето 2019. Выбирайте на свой вкус и цвет.

мода весна 2019

Кроше: топ или платье, вязанные крючком

Все, кто называл такую одежду старомодной или бабушкиной, теперь берут свои слова обратно. Вязанные крючком платья встречались почти у всех дизайнеров на показах. Так что вспоминайте уроки по труду, доставайте школьные конспекты и будете самыми стильными в сезоне весналето 2019.

мода весна 2019

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