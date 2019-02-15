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MARUV – «Siren Song»: певица представила песню для Нацотбора

15.02.2019

Участница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV представила свою конкурсную песню. Прослушать песню участника Нацотбора на Евровидение можно прямо сейчас.

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От певицы MARUV ожидают настоящей суперфеерии. Звезда поделилась с STB.UA, что даже немного взволнована из-за этого. Но она не из пугливых людей и воспринимает все как вызов:

«Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта».

MARUV «Siren Song»

Video: MARUV – «Siren Song»: певица представила песню для Нацотбора

MARUV - « Siren Song». Слушать онлайн песню участника Нацотбора (Украина) на Евровидение 2019 MARUV (Марув)

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