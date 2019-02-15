Звезды «Караоке на майдані» : Наталья Валевская, Дмитрий Тодорюк («Авиатор»), Маша Собко, Виктория Смеюха («НеАнгелы»), Яна Соломко и Alyosha, во время юбилейных съемок передали для ведущего теплые поздравления. Напоминаем, что недавно в эфире был показан финальный юбилейный выпуск шоу, с которым 20 лет встречала утро вся страна. Сам ведущий о своих звездах говорит очень трепетно, что они родились для него именно в «Караоке на майдані». Подробнее читайте в материале.

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Наталья Валевская

Я желаю Игорю Васильевичу оставаться таким же молодым и жизнерадостным. Хочу, чтобы он не исчезал с экранов, а наоборот был там все время. Мне лично очень не хватает Игоря. Он особенный! Знаю, что были такие ситуации, когда кто-то хотел пройти просто так. Дать деньги ведущему и попасть на шоу. Но все это не про Игоря Васильевича! Он честный. Такие передачи как «Караоке на майдані» и «Шанс» – имели огромный успех, потому что именно народ все решал. Сам Игорь к людям всегда прислушивался, не только к своей объективной и профессиональной точке зрения с высоты 20-летнего опыта.

Дмитрий Тодорюк – «Авиатор»

Первое, что хочу пожелать, это крепкого здоровья! Ну и придумать какой-то еще проект с интересным форматом. Программу, которую можно реализовать так, как умеет только Игорь Васильевич. Думаю, что именно так он сможет еще раз проявить себя как ведущий.

Мария Собко

Лично я пожелаю здоровья, больше единомышленников, команды, которая поддержит Игоря Васильевича. И чтобы все его проекты приносили финансовое благополучие.

Виктория Смеюха – «НеАнгелы»

Хочется сказать «Спасибо», что в свое время он выбрал именно меня из толпы. Такой человек должен заниматься творчеством. Я желаю ему побед, успехов и реализации всех задуманных планов.

Яна Соломко

Пусть у него все будет классно! Здоровья побольше! Игорь Васильевич – веселый, озорной. Здоровья также его семье. Побольше им любви, понимания и терпения!

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Alyosha

Он такой живчик! Пусть таким и остается. Крепкого ему здоровья. Чтобы дома все было хорошо. Просто будьте счастливым. Игорь – мудрый, успешный, творческий. У него все есть, пусть так и будет!

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям звезд. С радостью ждем в эфире новых проектов с Игорем Кондратюком и желаем ему всего самого наилучшего!

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