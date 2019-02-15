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Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2019

15.02.2019

16 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Наконец-то мы увидим выступления второй восьмерки конкурсантов. Это делает нас на шаг ближе к тому, чтобы узнать, кто же будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Не пропустите второй полуфинал в прямом эфире в 19:00. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

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Согласно результатам жеребьевки участники будут выступать во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019 в таком порядке:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

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Коды участников:

Ivan NAVI

иван нави

ANNA MARIA

анна мария

KAZKA

казка

KiRA MAZUR

кира мазур

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LAUD

лауд

KHAYAT

хаят

Braii

брай

Freedom Jazz

фридом джаз

Напоминаем, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

Video: Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2019

Как голосовать за участников отбора на Евровидение 2019? Номера участников нацотбора для голосования в нашем материале

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