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Freedom-jazz: Главное – всегда быть искренним в том, чем занимаешься!

15.02.2019

16 февраля под номером 8 на Нацотборе выступит самый яркий кавер-бэнд Freedom-jazz. По словам девушек, изюминок в их коллективе целых десять и они являются настоящими музыкальными мастерами. Какое выступление планируют джазетки на Национальном отборе на Евровидение-2019 и как относятся к критике, читайте в материале.

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евровидение 2019

Что вы чувствовали после жеребьевки?

Анастасия:

Восторг и ощущение волшебства, витающего в воздухе!  Потому что мы очень хотели быть во втором эфире! И тут такая удача!  Девчонки доверили мне это ответственное дело со словами: «Анастасия, тяни конверт ты, у тебя связь с космосом!». А так как связь на тот момент была отличная, мы вытянули 2 эфир и 8 номер.  (Анастасия находится в положении).

София:

И теперь 16 февраля мы будем финалить в Национальном отборе! Так сказать, подводить черту всего конкурса!  Поставили перед собой цель – бомбануть, как хлопушка! Ярко, неожиданно и красиво!

Как вам номер, который вы вытащили?

Анастасия:

Очень сексуальный номер, на наш взгляд.  Очень женственный. И загадочный.

София:

Вы только присмотритесь: цифра 8 – вылитая джазетка, все при ней! Даже бедра! Сразу видно – CUPIDON нам благоволит!

евровидение 2019

Какое планируете выступление? Вы безумно обворожительные, яркие, талантливые.

Cанни:

Мы продолжим двигаться в своём творческом русле и создадим мини-спектакль на сцене! Это будет однозначно стильно, позитивно, интересно, необычно и с юморком.

Анастасия:

Мы в процессе постановки.  Продумывается каждая деталь номера нашим режиссером и продюсером Леной Коляденко, каждое движение выверяется хореографом Freedom ballet Костей Гордиенко,  и каждая деталька образа прорисовывается нашим стилистом Назаром Дидыком. Сейчас кипит работа в репетиционном зале.

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Вот уже прошел первый полуфинал. Кого сейчас, услышав все песни, считаете своим конкурентом?

София:

Что за слово такое умное «конкуренция»?! Французское, что ли?! Не место ему в музыке!

Анастасия:

Да никого не считаем своим конкурентом.  Вообще сравнивать участников поручено не нам. Это занимательное дело предназначено для жюри.  Мы не будем отнимать у них работу!

София:

Да и времени искать себе конкурентов у нас нет! Каждый день зависаем в своей творческой мастерской, готовясь и накапливая энергию, которой собираемся поделиться со зрителем!

Главное – всегда быть искренним в том, чем занимаешься! Так что желаем своим коллегам удачи, а зрителям – запомнить нашу циферку 8!

фридом джаз

Продолжите фразу: вам нужна победа, потому что…

София:

Потому что это название новой главы в нашем творчестве! Заглавие уже есть, осталось заполнить событием! И мы сейчас говорим даже не о самой победе в Национальном отборе… Победа для нас будет уже тогда, когда наш зритель, слушая и наблюдая за нами на экране, счастливо броситься в пляс с первых нот и скажет: «Я влюблен в этих джазеток навсегда!». Вот тогда-то главный герой нашей песни  Cupidon радостно и захлопает своими крылышками! Значит, мы нашли путь к сердцам и уже ПОБЕДИЛИ!

Сейчас много собралось хейтеров, которые разбирают песню по кусочкам и говорят, мягко говоря, о каждом треке что-то неприятное. Как вы относитесь к такой критике?

София:

С юмором, конечно! Вы представляете, какая трудная это работа – сидеть, дуться и хейтить?! Бррррр… Поэтому  уважаем сие нелегкое ремесло и руководствуемся правилом «на вкус и цвет…». Понравиться всем невозможно, но пока число наших поклонников явно побеждает коэффициент комментаторов-злючек! А это самое главное!

Анастасия:

Критика нас не пугает! Наоборот,  ещё больше будоражит и подзадоривает. В общем,  слушайте и… повнимательнее, товарищи хейтеры и знатоки музыки.  А мы пошли репетировать! До встречи 16 февраля!

Что хотите передать своим поклонникам, тем людям, которые болеют за вас?

Анастасия:

Наши красивые люди, мы вам хотим подарить незабываемые эмоции!  Пусть наш Купидончик принесет вам любовь и истинное наслаждение!  А нам – победу! Голосуйте за нас! Любим вас! Ваши джазетки.

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