Витаминная маска от Анжелы Липской
14.02.2019
Зимой кожа лица нуждается в еще более тщательном уходе. Суперфиналистка «МастерШеф»-8 Анжела Липская знает все о женской красоте, а недавно она поделилась рецептом своей витаминной маски «В ожидании весны». Делимся подробной инструкцией и советами в материале!
Состав:
- Ягоды годжи – 200 г
- Мед – 100 г
- Сок алое – 2 листа
- Льняное масло – 100 г
- Сметана или сливки – 1 ч. л. (для сухой кожи)
- Белая глина – 1 ч. л. (для жирной кожи)
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Инструкция:
- Ягоды годжи перемолоть в кофемолке.
- Смешать ягоды с соком алое, медом и льняным маслом.
- Наполнить смесью баночку и поставить в холодильник.
- Перед применением добавить сметану, сливки или белую глину, в зависимости от типа кожи.
- Наносить чайную ложку маски на влажное лицо. Через 30 минут смыть теплой водой и протереть лицо кубиками льда.
- Курс маски – один месяц.
- Эту смесь полезно применять и во внутрь как витаминную добавку: чайная ложка за 30 минут до завтрака.
ВАЖНО: не применять тем, у кого аллергия на мед или алое.
Оставайтесь красивыми!