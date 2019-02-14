Умерла психолог «МастерШеф» Алевтина Шевченко

13 февраля ушла из жизни психолог кулинарного шоу «МастерШеф». Вчера не стало Алевтины Шевченко. Об этом сообщила ее дочь Мария.

13 февраля умерла психолог проекта «МастерШеф» Алевтина Шевченко. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила ее дочь Мария Попова:

«Не стало моей мамы, Алевтины Шевченко. В августе прошлого года у нее диагностировали рак легких. Четвертая стадия. Она могла уйти уже тогда, но продержалась на препаратах еще полгода. Дольше не смогла – отказали легкие и сердце. Она не распространялась о происходящем. Не хотела, чтобы ее жалели и хоронили при жизни. Она ушла без боли».

Прощание с Алевтиной Шевченко состоится 15 февраля, в 11.00, в ритуальном зале Лесного кладбища.

Редакция сайта приносит свои соболезнования семье и близким Алевтины.

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