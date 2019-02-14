СТБ покажет фильм «Уроки обольщения»: о чем эта комедия

В эту субботу, 16 февраля, телеканал СТБ покажет понравившийся многим фильм украинского производства «Уроки обольщения». Какие события будут происходить в картине и почему ей присвоили жанр комедийная мелодрама — читайте в материале.

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16 февраля в 22:26 на телеканале СТБ смотрите фильм украинского производства «Уроки обольщения», режиссером которого стал Алексей Лисовец. Это комедийная мелодрама, в которой главную роль сыграли Ирина Мак, Оксана Мысина и Елена Шевченко. В картине они покажут отношения между трема подругами и их мужьями, которые окажутся очень запутанными.

Сюжет фильма «Уроки обольщения»

Три подруги — Кира, Алла и Соня — каждый вечер гуляют в парке возле дома, чтобы обсудить последние новости. Конечно же, главной темой разговоров являются отношения между мужчинами и женщинами. Они с удовольствием промывают косточки своим соседкам, но также делятся и событиями из своей личной жизни.

Так удается выяснить, что Соня давно хочет уйти от мужа к своему любовнику Артему, но тот женат и она просит у подруг советов, как заставить мужчину уйти из семьи. Самая опытная в семейных делах, Алла, придумала целую схему как можно этого добится. Она с удовольствием делится советами с подругой и это приводит к желаемому результату. Артем решает уйти от жены.

Вот только представьте удивление женщин, когда оказывается, что Артем на самом деле законный муж Аллы. И получается, что она своими же руками разрушила семью. Но в игру вступает Кира, которая в основном отмалчивалась и не хотела вмешивается. Как выяснилось, она также замешана в ситуации и может многое рассказать. Женщины решают не устраиваться истерик, а решить все мирным путем. Но каким именно? И может ли тут быть хеппи энд?

Кто с кем в итоге останется — узнайте в эту субботу, 16 февраля, в 22:26 на телеканале СТБ.

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