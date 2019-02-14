Участница Нацотбора на Евровидение-2019 KiRA MAZUR сразу запоминается своим ярким образом и невероятным талантом. Звезда является композитором и автором текстов. И это еще далеко не все! KiRA MAZUR дала эксклюзивное интервью для STB.UA. Подробнее об исполнительнице – в материале.

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Как вам финалисты первого полуфинала? Считаете справедливо, что прошли именно эти три исполнителя?

Считаю, что первый отбор был очень спокойным, гладким! Насчет второго полуфинала у меня другие мысли. Будет очень сложно. Лично для меня первый полуфинал был предсказуемым. Но в принципе, как говорил Андрей Данилко, единицу никто не заслуживал. Но вот таковой есть градация оценок. The Hypnotunez та LETAY не заслуживали занимать последние позиции. Но все же в этом полуфинале зрители практически сошлись во мнении с жюри, в отличие от прошлого года. Кстати, я полностью с ними согласна.

Вот уже близится и второй полуфинал, как справляетесь с волнением?

Нет времени волноваться. Лучше всего справляться с волнением, когда на него просто нет времени (смеется. – Прим. ред.).

Кого считаете своим главным конкурентом? Или кого еще считаете достойным победы?

Банально говорить, что конкурент я сама себе. Действительно, не хочу вести речь о конкуренции. Наверное потому, что не желаю воспринимать конкурс, как конкурс. Хочу выйти и показать свой максимум. А уже быть ли мне в финале, а тем более представлять ли Украину на Евровидении-2019, решать только людям. Среди участников Нацотбора в этом году я считаю достойным поехать на Евровидение практически каждого. У нас максимальное количество сильных участников, в особенности во втором полуфинале. Признаюсь честно, мне максимально импонирует KHAYAT.

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Какой анонс сделаете перед тем, как зрители увидят ваш номер?

Я всегда делаю ставку на музыку, на свое творчество, ведь пишу сама. Я — автор музыки и слов. Сам себе продюсер, сам себе режиссер! Буду максимально настоящей, показывать себя.

Что хотите передать своим поклонникам, людям, которые поддерживают вас всем сердцем?

Хочу им сделать огромный комплимент — у вас отличный вкус (смеется. – Прим. ред.). Моя аудитория на данный момент неширокая, но действительно интеллектуальная. Чем я очень горжусь!

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