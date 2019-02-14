Зима не спешит отступать, поэтому самое время защитить лицо от негативных факторов. Как ухаживать за кожей лица зимой? Ведущая Юлия Янчар поделилась своими советами. Читайте и берите на вооружение!

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Совет № 1. Всегда смывать макияж перед сном

Ложиться спать с макияжем – это табу! За ночь поры забиваются, и коже нечем дышать. Как результат – утром сразу можно считать прыщи.

Совет № 2. Правильно умываться

Уход за кожей начинается с умывания, однако не все знают, как это правильно делать. Вот несколько основных правил:

Не стоит умывать лицо чересчур горячей водой, потому что это пересушивает кожу.

Используйте только деликатные средства для очищения ㄧ пенки и муссы, молочко для снятия макияжа.

Категорически не рекомендуется применять лосьоны и тоники, в составе которых есть спирт и сульфаты.

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Лучше всего действует четырехэтапная система очистки кожи:

Сначала следует воспользоваться мицеллярной водой. Кстати, после использования её лучше смыть. Это важно, потому что мицеллы активно работают на коже. Далее можно умыться пенкой или гелем – они будут бережно очищать кожный покров. Тоник, очищающий или сужающий поры, отлично подойдет для комбинированной кожи. Последний этап – крем для увлажнения. Кстати, для обладательниц жирной кожи это тоже актуально. Просто вместо кремов попробуйте гели или флюиды, желательно с пометкой oil free.

Совет № 3. Своевременно увлажнять лицо

Существует такой миф, что увлажнение лица в морозную погоду противопоказано. Чтобы кремы приносили пользу вашей коже, нужно наносить их примерно за час до выхода из дома. Лучше в зимнее время года выбирать крем с витаминами Е и D.

Совет № 4. Делайте маски



В разное время года и для каждого типа кожи необходимы свои маски. Выбирайте на свой вкус – увлажняющие, тонизирующие, подтягивающие, корректирующие. В частности, зимой уместны витаминизированные и питательные средства, которые рекомендуется делать каждые 2ㄧ3 дня. В составе масок для сухой кожи должны содержаться масла авокадо, миндаля, персика и ростков пшеницы. Для жирной и комбинированной подходят маски с противовоспалительными компонентами ㄧ маслом хвои, розмарина, лаванды, экстрактами чайного дерева.



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Совет № 5. Защищайтесь от ультрафиолета



Осенью и зимой солнце не особо балует нас теплыми лучами, но это не значит, что ультрафиолет не вредит коже в холодное время года. Именно поэтому рекомендуется использовать защитный крем для лица с SPF 20.

Совет № 6. Увлажняйте чувствительные зоны

Кожа вокруг глаз и губ особенно нуждается в защите зимой. Это те места, где нет сальных желез, и поэтому именно они первым делом попадают в зону риска.



Обязательно берите с собой гигиеническую помаду с содержанием воска или витамина Е. Она поможет намного быстрее заживить микротрещины на ваших губах.



Зимой старайтесь избегать матовых помад, поскольку они пересушивают кожу губ. Но если же вы все-таки решили ею воспользоваться, то обязательно перед этим увлажните кожу защитным бальзамом или гигиенической помадой.

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Совет № 7. Не выдавливайте прыщи

Обычно это правило очень трудно дается женщинам. Помните, что выдавливая прыщи, вы рискуете занести в ранку инфекцию. Лучше посетить квалифицированного дерматолога и косметолога, чтобы решить проблему прыщей другими методами.

Совет № 8. Доверяйте не сертификатам, а только диплому врача

Всегда спрашивайте у человека, которому доверяете свое лицо, диплом врача! Ведь только квалифицированный дерматолог будет относиться к вашей коже не как к предмету для экспериментов, а как к органу, которому нельзя навредить.

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Любите себя и ухаживайте за собой в любое время года. Теперь вы знаете, как сделать это лучше!