16 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Наконец-то мы увидим выступления второй восьмерки конкурсантов. Это делает нас на шаг ближе к тому, чтобы узнать, кто же будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Не пропустите второй полуфинал в прямом эфире в 19:00. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

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Согласно результатам жеребьевки участники будут выступать во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019 в таком порядке:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

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Коды участников:

Ivan NAVI

ANNA MARIA

KAZKA

KiRA MAZUR

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LAUD

KHAYAT

Braii

Freedom Jazz

Напоминаем, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

Video: Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2019 Как голосовать за участников отбора на Евровидение 2019? Номера участников нацотбора для голосования в нашем материале

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