Зажигательный Ivan NAVI стал одним из полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. Украинский певец исполняет песни в стиле поп и house исключительно на украинском языке. Но уже на сцене музыкального конкурса полуфиналист исполнит песни на английском языке. Биографию участника Национального отбора на Евровидение-2019 Ivan’а NAVI читайте в материале.

На счету исполнителя уже 9 хитов и 6 видеоклипов, которые транслируют на топовых музыкальных каналах. Свою карьеру начал с известного шоу «Співай, як зірка» на Новом канале, где его заметил Кузьма Скрябин. С тех пор именно Кузьма остается главным примером для мужчины, ведь вдохновлял исполнителя на творческие достижения и плодотворную работу.

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Уже в 2017 году Ivan NAVI был номинирован на музыкальную премию YUNA в категории «Открытие года». В 2018 году во второй раз стал номинантом на музыкальную премию YUNA в категории «Лучший исполнитель». В том же году певца номинировали на премию «Золотая Жар-птица» в категории «Прорыв года».

Настоящими хитами стали песни «Такі молоді», Тимчасовий релакс», «Закохуюсь», «Це Вона» («Зірка»), которые занимают высшие ступеньки радиочартов. Клип на песню «Такі молоді» собрал 1,8 миллиона просмотров, «Хімія» – 1,4 миллиона, а «Закохуюсь» – более 1 миллиона.

Ivan NAVI – один из самых ярких представителей современной отечественной музыки, который стремительно развивается в украинском шоу-бизнесе. А в этом году он участник Национального отбора на Евровидение-2019. Песня «All For The Love» является первым синглом из англоязычного EP (мини-альбом) артиста. Исполнитель стремится выйти на международный уровень, чтобы Украину узнавали не только благодаря поэтам и спортсменам, но и певцам.

Пришло время оценить потрясающие вокальные данные Ivan’а NAVI вживую!

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