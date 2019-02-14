Фотоподборка: Эктор Хименес-Браво отдыхает во Вьетнаме

Наблюдать за судьями «МастерШеф. Профессионалы» интересно не только во время кулинарных страстей на знаменитой кухне. Например, Эктор Хименес-Браво любит проводить свободное время в путешествиях и делится снимками с самых разных точек планеты. Сейчас жюри «МастерШеф. Профессионалы» отдыхает во Вьетнаме. Давайте посмотрим, где успел побывать Эктор в фотоподборке.

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