Не пропустите второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019 уже в эту субботу, 16 февраля! Совсем скоро вы увидите выступления восьми конкурсантов. Это будет незабываемое шоу. Смотрите в прямом эфире вместе с телеканалом СТБ!

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Уже в эту субботу в 19:00 – состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Вы увидите выступления Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz. Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Но это еще не все, много интересных моментов про участников, вы можете узнать посмотрев Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой. Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля.

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Video: Евровидение-2019: второй полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 16 февраля (Анонс) Отбор на Евровидение 2019 Украина - первый полуфинал стартует уже 16 февраля 2019 года. Что ждет зрителей во втором полуфинале нацотбора на Евровидение 2019

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