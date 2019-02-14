Смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 уже 16.02.2019 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА:Перший.



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Согласно жеребьевке от 22 января 2019 года во втором полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:

Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019 вы можете послушать прямо сейчас.

К слову, судейский состав и ведущий остались прежними, как и музыкальный продюсер – Руслан Квинта.

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Руководитель Нацотбора Наталья Франчук о жюри: «В этом составе мы будем работать всего второй сезон. И не так много в нашей стране людей, которые сами прошли школу Евровидения и были там успешны. Джамала победила не так давно, и прислушаться к ее мнению обязательно нужно. Она требовательна, но справедлива.

Андрей Данилко хоть и стал вторым, но его Верка Сердючка до сих пор остаётся для «еврофанов» культовым образом. Вы же замечаете, что в фан-зоне большого Евро всегда много зрителей со звездой на голове. Для него важно, чтобы участник не был похож на стандартных исполнителей на конкурсе, и он отстаивает эту позицию максимально откровенно.

Евгений Филатов (The Maneken) также имеет удачный опыт выступления на Евровидении с проектом Onuka в Киеве. Но самое главное – он сам музыкант и один из лучших музыкальных продюсеров и аранжировщиков в стране».

Напоминаем, голосовать за понравившихся вам участников второго полуфинала отбора на Евровидение-2019 вы можете в приложении Телепортал или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

Узнайте первыми, кто прошел в финал по результатам голосования зрителей и жюри во втором полуфинале отбора на Евровидение-2019 от 16.02.2019, в нашей онлайн-трансляции!

Финал отбора на Евровидение-2019 смотрите онлайн уже 23 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ и UА:Перший. И не забывайте о Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой.

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