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Джамала поделилась редкими фотографиями с мамой и сестрой

14.02.2019

Судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала поделилась редкими фотографиями с мамой и сестрой в своем Instagram.  Певица и её близкие безумно рады долгожданной встрече, ведь в условиях жесткого графика исполнительницы, собраться Джамале с семьей удается крайне редко.

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График Джамалы расписан на две недели вперед. Но семья для певицы всегда на особом и трепетном месте. В честь дня рождения матери, Джамала вместе со своей сестрой устроили ей сюрприз и наконец-то собрались вместе.

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Что может быть прекрасней, чем когда вся семья собирается вместе? Джамала подписала своё фото в Instagram кратко: «Без коментарів».

Напомним, что уже в эту субботу мы увидим Джамалу во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Не пропустите. Будет очень интересно!

А пока, познакомьтесь с именами участников второго полуфинала Национального отбора.

Фото: Instagram Джамалы 

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