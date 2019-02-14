День святого Валентина: история праздника

История Дня святого Валентина очень древняя. Существует несколько легенд о том, кем же был святой Валентин и как появился праздник всех влюбленных. STB.UA кратко расскажет, как возник самый романтичный день в году и почему его отмечают 14 февраля. Все о Дне святого Валентина читайте в материале.

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В 19 веке начали праздновать самый романтичный день во многих странах мира. И по сей день люди, которые отмечают День святого Валентина, дарят любимым и близким цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и открытки в форме сердечка — валентинки.

История праздника Дня святого Валентина

Согласно одному из самых распространенных пересказов, Валентин был простым христианским священником и жил в эпоху Римской империи. Он был молодым красивым парнем, имел доброе и открытое сердце и никогда не отказывал в помощи.

Валентин застал времена императора Клавдия Второго, который издал указ о запрете бракосочетания всем римским легионерам. Правитель считал, что таким образом воины не будут думать о женах и детях, а всю жизнь посвятят доблестному служению на благо империи.

Но истинную любовь не может запретить никакой закон, поэтому солдаты венчались со своими избранницами тайно. Помогал им в этом никто другой как Валентин. Слава о нём разнеслась по всему Риму и скоро Валентина взяли под стражу.

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По одной версии, в заточении в него влюбилась дочь тюремщика, по другой – сам Валентин имел к ней чувства. Но, так или иначе, девушка была слепа и лишь благодаря молитвам священника прозрела. Несмотря на это, 14 февраля он всё же был казнён.

Другая легенда гласит, что Валентин был епископом в городе Пиньятаро-Интерамна и также был убит по приказу императора.

Когда начали праздновать День святого Валентина

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Спустя годы Валентин был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Среди европейцев этот праздник прижился, начиная с 13 века, а в США – с 18. В страны СНГ, в том числе и в Украину, день всех влюблённых пришёл гораздо позже и отмечается с недавних пор.

Валентинка — символ праздника

В День святого Валентина принято дарить валентинки со стихами. Такие открытки в форме сердечка хорошо известны в качестве символического подарка в День святого Валентина. По одной из версий, первую валентинку отправил герцог Орлеанский, сидевший в тюрьме и от скуки строчивший супруге любовные послания.

Звезда костюмированной мелодрамы «Крепостная» Инна Рощина откровенно рассказала, с чем у нее ассоциируется День святого Валентина:

«День влюбленных — еще один повод сказать о своих чувствах второй половинке. Сделать приятно тем, кого любишь. А для ребят это новый повод немного разориться в цветочной лавке. Конечно, улыбка любимой женщины того стоит. Главное — дарить свою любовь, чувствовать себя любимым не только в День святого Валентина, а каждый день! Всем этого желаю от души!».

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