Поздравления с Днем святого Валентина в смс, стихах и прозе
Все, у кого в сердце живет любовь, с особым трепетом ждут 14 февраля. Но порой, когда хочешь поздравить с Днем святого Валентина и открыть свои чувства или как-то необычно их выразить, слова путаются и все может пойти не по плану. На этот экстренный случай редакция STB.UA приготовили несколько вариантов поздравлений с Днем святого Валентина. Они гарантировано попадут прямо в сердечко любимому человеку и совершенно не важно, будут ли эти строки озвучены или отправлены в СМС. Читайте их в нашем материале.
Поздравления с Днем святого Валентина в прозе
«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю» (Владимир Маяковский)
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«Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести всё» (Бернард Шоу)
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«Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой» (Оскар Уайльд)
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«Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне» (Александр Дюма)
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«Женщину надо любить! И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют» (Ринат Валиуллин)
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Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
С днем любви, любовь моя,
Солнце неземное!
Для меня, любовь твоя,
Что-то дорогое.
Даришь ты мне радость,
Счастье я дарю.
Подари мне ласку.
Я тебя люблю!
***
Сегодня праздник, дорогая,
хочу признаться я в любви:
Я так люблю тебя, родная!
Могу я в жертву принести
себя, любимые мне вещи,
свой быт, все то, что есть вокруг меня.
И мне не жалко, ведь я знаю,
что главное не потерять тебя.
***
Я забуду, что значит гордость,
Стану в мире я самой красивой.
За тобою шагну я в пропасть.
Я хочу быть с тобой, любимый!
Буду я за тебя молиться,
Охранять твой покой днем и ночью.
Я мечтаю тебе присниться,
Чтоб ты знал, я люблю тебя, очень!
***
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,
Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.
Быть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.
По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас.
***
От тебя я чувств не скрою,
С каждым днем они сильней.
Душу я тебе открою,
О любви скажу своей.
Быть хочу всегда я рядом,
Откровенно говорю.
Мне другой судьбы не надо,
Очень я тебя люблю!
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Поздравления с Днем святого Валентина в смс
На дворе февральские морозы,
А в душе тепло – весна цветет,
Не страшны нам ни дожди, ни грозы,
Нас любовь согреет и спасет.
***
Пускай растает в сердце льдина,
Уйдут печали и усталость.
Пусть День святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!
***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
***
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник нам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
***
Прекрасно, что ты есть на свете,
Что нас с тобой свела судьба,
С тобой гораздо я счастливей,
Хочу сказать, люблю тебя!
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Редакция STB.UA искренне поздравляет всех с Днем святого Валентина и желает главного — взаимной любви.