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«Ничто не случается дважды»: Оксана Байрак появится в сериале

13.02.2019

В понедельник, 11 февраля, на телеканале СТБ успешно стартовал 16-серийный фильм Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Фильм уже успел побить рейтинги и стать лидером слота 20:00-22:00 с долей 11%. Сегодня в кадре появится режиссер саги о любви — Оксана Байрак! Читайте далее. 

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оксана байрак

«Ничто не случается дважды» — многослойная сага о любви, соединяющая в себе несколько жанров: мелодраму, триллер, драму и даже детектив. По сюжету, в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают… А через 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением.

Сегодня в кадре появиться создательница и непревзойденная королева драмы Оксана Байрак. Украинский режиссер поделилась интригующим кадром из сегодняшней серии в социальной сети Instagram.

«Ну, что, дорогие мои?! Смотрите?! «Ничто не случается дважды» рвёт в клочья все рейтинги! Сегодня история продолжится! Мы увидим наших героев 20 лет спустя… Жду ваших впечатлений. Маленькая ремарочка  сегодня в кадр вхожу и я. Всех люблю!», — подписала фото Оксана. 


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Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak)

Смотрите по две серии с понедельника по четверг в 20:00 в эфире телеканала СТБ, а на следующий день смотрите онлайн сериал «Ничто не случается дважды» на официальном сайте!

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