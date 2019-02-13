PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Настя Каменских – «Попа как у Ким»: смотрите новый клип судьи Х-фактор

13.02.2019

Ко Дню святого Валентина судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских (NK) подготовила поклонникам подарок — клип на песню «Попа как у Ким». Смотрите невероятный тизер видео, который певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, а также читайте слова сингла «Попа как у Ким» прямо сейчас!

Больше по теме: Настя Каменских номинирована на YUNA 2019

Настя Каменских Попа как у Ким

Певица не перестает радовать своих поклонников и регулярно выпускает композиции, которые взрывают хит-парады. В этот раз Каменских подготовила подарок для всех поклонников ее творчества.

«Ребята, я приготовила вам подарок к 14 февраля. Вам точно понравиться!», – отметила Настя Каменских.

Больше по теме: Песня Насти Каменских месяц покоряет самый авторитетный чарт мира Billboard


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Текст песни: 

NK! Key! Key! Key!
K-k-key! Key! Key!
Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!
Языками почесать для вас есть темочка.

Я в YouTubе выложу свои секси-танцы,
Когда я танцую – предоставляю, что Бейонсе.
Да, я хороша, малышка и не говори –
Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.

Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:
Кара Делевинь, либо Дуа Липа.
И мне глубоко плевать, кто что говорит,
Я красотка Bella, в кроссовках Хадид.

Мои все фанаты для меня Каменских family.
Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.
Мы же все девчонки, и мы все так хотим,
Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

NK! Key! Key! Key!
K-k-key! Key! Key!

Поднимаю тост за свой высокий рост.
В пудре нос, как будто я – Кейт Мосс.
Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,
Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кая.

Шикарное тело и эпатаж.
Ни Нике бич без Никки Минаж.
Аж 50 Наоми, и ей не повезло –
Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.

Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,
Но никогда не постареет Моника Беллучи.
Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.
И чтобы ноги, как у Тайры, а попа как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!
Baby shake your buri-buri-buri! Baby shake your buri.
Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!
В жизни иногда всё, как у Ким – решает попа!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким.
Попу, как у…
Попу, как у Ким.
А попу, как у Ким.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить