LAUD: биография, творчество и все новости об артисте

LAUD стал одним из полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. Артист готов бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Биографию участника Национального отбора на Евровидение-2019 LAUD’а читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине

LAUD — творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука. Музыкант начал выступать весной 2017-го, после подписания контракта с лейблом Enjoy Records и продюсером Джамалы — Игорем Тарнопольским.

Влад Каращук родился в Киеве 14 октября 1997 г. в семье профессиональных музыкантов. Учиться музыке парень начал в возрасте четырех лет. Он посещал частные уроки, а потом поступил в музыкальную школу по классу гитары. Уже тогда начал принимать участие в гитарных конкурсах, где проявлял свой талант.

После окончания школы будущий артист поступил в Киевский институт музыки имени Р. М. Глиера на отделение эстрадного вокала. Параллельно с учебой он занимался в филиале American Music Academy.

С 9 лет музыкант принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых «Крок до зірок», «Черноморские игры», «Славянский базар», отбор «Детского Евровидения» и «Детская Новая волна». Практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.

Продюсеры конкурса «Новая волна» заметили талантливого парня и стали приглашать его на свои концерты. Музыкального исполнителя ставили в дуэты с уже признанными поп-звездами, в том числе с Иваном Дорном и Димой Биланом.

Більше на тему: Евровидение-2019: билеты на Нацотбор уже в продаже

Также в качестве солиста кавер-бэнда Влад выступил на Kaunas Jazz Festival в Литве и проехался с туром по городам Германии.

Миллионам зрителей запомнилось его исполнение хитов «Seven Days»,«Running», «Killing Me Softly» и «Happy», которые раскрыли его исполнительский талант и уникальную манеру.

Потом исполнитель получил предложение сотрудничать с продюсером Джамалы — Игорем Тарнопольским. Так начался новый этап карьеры Влада Каращука под сценическим именем LAUD. Официальным стартом принято считать его дебют 12 мая 2017 на сцене киевского Дворца спорта в качестве разогрева на сольном концерте певицы Джамалы.

Через две недели на всех ведущих радиостанциях Украины стартовал его дебютный сингл, а в середине лета состоялась премьера первого клипа «У Цю Ніч». Песню взяли все ведущие украинские радиостанции, на данный момент общее количество ротаций составило почти 160 тысяч, а просмотры видео превысили 600 тысяч. Следующий сингл «Не залишай» увидел свет 12 декабря 2017 года одновременно с видеоклипом и к концу недели возглавил чарт топ-песен украинского iTunes Store.

В феврале 2018 LAUD принял участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2018 с композицией «Waiting». По результатам первого полуфинала он занял первое место, получив высший балл от жюри и семь баллов от телезрителей (за него проголосовало почти 15% зрителей).

23 октября 2018 в свет вышел дебютный альбом LAUD «Музика», который включает двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском.

На данный момент LAUD выпустил пять видеоклипов: «У Цю Ніч», «Не Залишай», «Waiting», «Вигадав» та «Подоляночка». Общее количество просмотров клипов на официальном канале Youtube достигло 2,2 млн.

Пришло время оценить потрясающие вокальные данные LAUD’а вживую!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ