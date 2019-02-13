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KiRA MAZUR – «Дихати»: украинская певица представила песню для Нацотбора

13.02.2019

KiRA MAZUR представила песню, с которой планирует покорить Нацотбор в Украине. Композиция «Дихати» создана путем сочетания элементов фолка с разными стилями музыки. Подробнее о песне, которую звезда выбрала для Нацотбора на Евровидение-2019, – в материале.

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KiRA MAZUR представила свою конкурсную песню на Нацотбор. Это композиция под названием «Дихати». Электростиль, элементы украинского фолка в сочетании с различными направлениями музыки делают работы исполнительницы по-настоящему особенными. Кроме того, что KiRA MAZUR поет, она является еще и композитором и автором текстов.

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По словам украинской певицы, она просто пытается быть честной с собой и со слушателем. Каждая из ее песен несет в себе настоящие эмоции, которые являются прямым отражением внутреннего состояния звезды: «Когда внутри появляется то, что скрыть уже невозможно, оно выходит наружу».

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