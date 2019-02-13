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KAZKA – «APART»: украинская группа представила песню для Нацотбора

13.02.2019

Украинская группа KAZKA представила песню для Нацотбора на Евровидение-2019 – «APART». Пока музыканты не раскрывают сюрпризы, которые приготовили. Сам номер к песне «APART», по словам группы KAZKA, будет приятной неожиданностью, а вот песню мы можем оценить уже сейчас!

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Творчество участников Нацотбора на Евровидение-2019 группы KAZKA давно уже полюбилось как украинскому слушателю, так и за рубежом. Поможет ли это музыкальной группе стать первой на конкурсе, покажет время. Напоминаем, что ранее KAZKA сообщила, что ее выступление станет приятной неожиданностью, для конкурсантов это настоящий шаг к осуществлению великой мечты.

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