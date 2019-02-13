Где отпраздновать День святого Валентина в Киеве? Влюбленные парочки с трепетом ожидают самый романтический праздник в году. Если вы еще не решили, куда пойти на День святого Валентина в Киеве, звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная рекомендует отправиться в столичные заведения и посетить концерты. Подробности — в материале.

Зимова країна на ВДНГ

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Где провести День святого Валентина? В Киеве есть особое место, где всегда празднично и весело. Это «Зимова країна на ВДНГ». Здесь вас ждёт множество развлечений и романтическая обстановка: ярмарка, фотозоны, каток и волшебная шоу-программа.



Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 35–290 грн

Спектакль « Красавица и чудовище »

Отпраздновать День святого Валентина в Киеве можно наслаждаясь театральным спектаклем. Сегодня свидания в театре обретают былую популярность. Романтика, приглушенный свет, игра актеров и вы, вдвоем смотрите сказку о любви в Молодом театре. «Красавица и чудовище» — замечательная костюмированная пьеса для влюбленных продолжительностью в 1 час 30 мин.

Где: ул. Прорезная, 17

Стоимость: 40–80 грн

Lords of the Sound. Love Story

В День святого Валентина состоиться романтический концерт в Национальной опере Украины. Музыканты оркестра Lords of the Sound подарят зрителям незабываемые впечатления, исполнив лучшие мировые шедевры. Их выступление наполнено романтическими мелодиями классиков и современных композиторов. В специальной части программы влюбленные смогут насладиться романтическими хитами Beyonce, Lana Del Rey, Joe Cocker, Scorpions, Adele, Sting, Depeche Mode, Barbra Streisand.

Когда: 14 февраля, 17:00; 20:00

Где: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

Стоимость: 200—2500 грн



Также в Киеве есть множество заведений, которые смогут порадовать вас романтической обстановкой в День святого Валентина.

Любимый Дядя

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Уютный ресторан в сердце столицы под названием «Любимый Дядя» великолепно подойдет для празднования Дня святого Валентина. Здесь приятная атмосфера, интересный интерьер и уникальные блюда. Посетители смогут заказать великолепный ужин при свечах и насладиться праздником влюбленных.

Где: ул. Паньковская, 20

Средняя цена блюд: 75–300 грн

Fandom Coffee Bar

Любителям ароматного кофе и вкусных сладостей здесь точно понравится. Fandom Coffee Bar — идеальное место для тех, кто хочет устроить свидание в историческом центре Киева. Заведение объединяет в себе три концепции: ароматный кофе свежей обжарки, европейскую кухню и широкий выбор напитков. Уютный интерьер — основное преимущество ресторана. В заведении можно как позавтракать, так и устроить романтический ужин при свечах на День святого Валентина.

Где: ул. Паньковская, 20

Средняя цена блюд: 65–200 грн

Montecchi Capuleti

Отметить День святого Валентина в «Montecchi Capuleti» — отличное решение для молодых людей. История любви Шекспира о Ромео и Джульетте и уединенное место в самом сердце Печерска — здесь все соответствует романтическому настроению. Меню ресторана предлагает большой выбор блюд. Даже пары с детьми смогут прийти в заведение с ребенком, оставить его на попечение заботливой няни.

Где: ул. Щорса, 36-В

Средняя цена блюд: 70–200 грн

Три вилки





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Столичный ресторан «Три вилки» подойдет для посиделок с любимым человеком в День святого Валентина. Заведение входит в сеть ресторанов «Нашей Карты». Гурманы Киева знают ресторан «Три вилки» как место, где привычные ингредиенты приобретают совершенно новый вкус. На День святого Валентина влюбленные смогут расслабиться и насладиться особенным моментом.

Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная уже решила, как проведет самый романтический праздник в году. Девушка обожает делить особенный день со своей семьей:

«Мой выбор, как отпраздновать День святого Валентина, зависит от настроения. В прошлом году я самостоятельно приготовила романтический ужин при свечах. А в этом — не хочу оставаться дома! Поэтому мы с любимым забронировали столик в одном из ресторанов сети «Наша карта».

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