Зажигательный бэнд Freedom-jazz примет участие в Нацотборе на Евровидение-2019. Участницы группы рассказали, что испытывают перед жеребьевкой и почему решили посоревноваться в Национальном отборе. Чем удивит Freedom-jazz зрителей? Узнайте в материале!

Как вы настроены перед Национальным отбором?

Анастасия:

Мы настроены только на победу. Себя побеждать нам уже неинтересно. Время побеждать других!

Санни:

Настроены на новые приключения джазеток и праздничное настроение. Ведь Национальный отбор на Евровидение — это праздник музыки.

Софи:

С нетерпением ждем, когда наступит день отбора и мы сможем удивить нашего любимого зрителя!

Почему вы решили принять участие в Нацотборе?

Санни:

Freedom-jazz знают как женский cover band, который делает кавер-версии известных хитов в своем фирменном стиле, исполняя их в различных телешоу страны. Почему бы не попробовать?

Софи:

Мы вдруг подумали: нас так любят, и мы, конечно, не меньше любим зрителей. Так почему бы не поделиться этой любовью в больших масштабах? Мы хотим влюбить в свою музыку еще больше слушателей, подарить им радость и безудержные эмоции. А также открыться украинской аудитории с другой стороны. В творческом арсенале Freedom-jazz есть и замечательные авторские песни, одну из которых мы представляем на Национальном отборе!

Анастасия:

Сейчас мы набрали обороты. Собираем полные залы уже несколько сезонов подряд с нашими джаз-кабаре, гастролируем по всему земному шару. И это круто! Мы очень долго и упорно работали все годы с нашим продюсером и автором проекта Freedom-jazz Еленой Коляденко. И Евровидение для нас — это новая страница, которую очень хочется наконец открыть.

В чем изюминка группы? Что вас отличает среди других?

Анастасия:

Изюменок в нашем коллективе аж десять!

Софи:

Целый горшок! Мы настоящие музыкальные мастера и еще те колдуньи! Умеем влюблять в себя с первых нот!

Анастасия:

Десять очаровательных джазеток, которые играют на саксофоне, трубе, барабанах, бас-гитаре, клавишных и танцуют одновременно. А трио очаровательных вокалисток поет все, что попадает под ушко, в три голоса. Добавьте к этому красные губы и немного иронии. Взрывная смесь получается. Это и есть мы — Freedom-jazz. В этом наша исключительность. Ну, и наш неповторимый стиль, который проявляется в каждой песне, за которую мы беремся.

Санни:

К сожалению, из-за условий конкурса мы всех наших девочек вам не покажем, но когда будет происходить музыкальный спектакль, знайте — на сцене Freedom-jazz.

Как будет выглядеть ваш номер? Чем удивите зрителей?

Анастасия:

Мы удивим всех авторской песней, от которой хочется танцевать и подпрыгивать на месте. Автор песни — Санни Журба, вокалистка Freedom-jazz. Это 100% хит о любви, где главный герой — озорник Купидон.

Cанни:

И когда влюбленные погружаются в любовные игры и ласки, Купидон безмерно радуется и приносит им подарки.

Софи:

Пока мы сохраним интригу, но однозначно это будет взрыв! Готовьтесь к феерии. Прекрасные девушки, саксофоны, микрофоны, ножки, туфельки… и безудержные голоса. ATTENTION! В вас целится сам Купидон. А этот парень всегда попадает в яблочко!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ