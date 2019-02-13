Интересно, как изменилась жизнь тех, кто получил звание лучшего повара-аматора. Вот победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко за несколько лет успел сделать то, что планировал сразу после проекта и даже больше. Профессиональный шеф-повар устроил настоящий переворот для школьных столовых. Теперь ученики будут питаться вкусной и полезной едой именно благодаря Евгению. Подробнее о достижениях победителя «МастерШеф»-5 читайте в интервью.

На финише проекта, в котором Евгений Клопотенко оказался лучшим, он заявил, что грядут изменения. И вот, спустя весомый промежуток времени, повар смело может заявить, что многое действительно стало другим. Планы победителя «МастерШеф»-5 осуществляются:

«В последней серии 5 сезона шоу «МастерШеф» у меня брали интервью, в котором я сказал о том, что через пять лет вы не заметите, как ваша еда и ваша жизнь изменится. После этой фразы я ежедневно начал делать шаги по достижению этой цели. Это именно то, чего я хочу. С тех пор прошло три с половиной года, и все шаги, которые я предпринимаю, — ради достижения этой цели».

Евгений подробно рассказал о главном, по его мнению, достижению за последние пять лет. Этим детищем стал проект «Новое школьное питание»:

«Наверное, мой самый громкий проект на данный момент — «Новое школьное питание». Он призван улучшить питание во всех школах Украины. Я получил грант на реализацию проекта, и недавно было получено разрешение на использование моих рецептов, которые уже утверждены и зарегистрированы на государственном уровне. Таким образом, я создал базу, с которой можно работать уже сегодня, базу, которая не обновлялась 70 лет. Вернее, формально школьные рецепты незначительно обновлялись, но по факту — нет. Согласно моему плану, у меня есть еще полтора года, чтобы улучшить культуру питания, поэтому все идет по плану.

Недавно мы провели пресс-конференцию, на которой присутствовали первые лица Министерства образования и науки Украины, а также МОЗ Украины, которые услышали нас и поддержали. Мы громко заявили о том, что при желании каждый человек в своем городе и в своей школе сможет улучшить культуру питания. Для этого ему нужно зайти на сайт cultfood.info, скачать сборник и начать вносить изменения в свою жизнь. В целом этот проект является одной из составляющих глобального плана по улучшению культуры питания в стране, но для начала необходимо улучшить питание в школах».

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А чтобы доносить свои идеи более широкой аудитории, Евгений воспользовался силами интернета. Личный сайт и YouTube канал помогают повару писать и говорить о своем кулинарном видении, делиться наработками рецептов и, конечно же, получать фидбек от аудитории:

«Также я понял, что в нашей стране нет качественных интернет ресурсов, на которых бы люди могли узнавать о новых рецептах. Ранее большинство украинцев использовали зарубежные сайты. Это натолкнуло меня на создание сайта klopotenko.com. Сегодня на нем есть множество рецептов, а контент обновляется каждый день. На моем сайте всегда можно найти свежие и полезные рецепты, чтобы каждый день готовить вкусные и полезные блюда. Каждый месяц у нас растет аудитория. На данный момент к нам ежемесячно заходит более 100 000 уникальных пользователей, и мы наращиваем обороты. Такая тенденция говорит о том, что люди увлечены этой идей и хотят изменений. Это тоже большой шаг для изменения культуры питания.

Я развиваю свой YouTube канал, на котором также есть множество рецептов. В видео формате рецепты более понятны, и для тех, кто прочел их на сайте, но что-то не понял, это может быть вдвойне полезно. Тем более YouTube сегодня — своего рода телевидение».

Евгений Клопотенко рассказал, что в ближайшее время планирует открыть ресторан украинской кухни. Цель заведения – показать людям, что привычная еда может иметь еще много других интересных вкусов. Конечно, Евгений не мог не отметить, что справляться со всеми проектами ему помогает команда:

«Вскоре я открою ресторан украинской кухни. Пока много говорить не могу, но могу сказать, что такой украинскую кухню еще не видели. Украинская кухня может быть очень вкусной и вместе с тем не жирной. Это большой шаг, также направленный на то, чтобы показать украинцам, что еда может быть другой.

Сейчас я веду 5-6 направлений основной деятельности, которая затрагивает большое количество людей. Я уверен, что через полтора года часть украинцев начнет мыслить иначе. Все происходит как я и обещал. Конечно, все это я делаю не сам, у меня есть команда из 12 человек. Собственно, вот такая и есть моя жизнь после шоу «МастерШеф»».

Желаем Евгению еще больше вдохновения и побед во всех начинаниях!

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