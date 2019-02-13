Braii представили песню, с которой планируют покорить Нацотбор в Украине, а потом, возможно, и Евровидение-2019. Клип на композицию «Maybe» был снят известным режиссером Таню Муиньо. Известно, что это первый сингл из лонгплея Braii. Подробнее о песне, которую группа подготовила на Национальный отбор, – в материале.

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Список участников Национального отбора на Евровидение-2019 уже известен и мы постепенно знакомимся с песнями, которые могут представить нашу страну на международном конкурсе. Украинский музыкальный коллектив Braii будет выступать с песней «Maybe», видеоклип выйдет уже совсем скоро. Известно, что снимал его популярный режиссер Таню Муиньо.

Композиция «Maybe» – это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года. Видео на эту песню, снятое известным режиссером Таню Муиньо, Braii представят уже во второй половине января.

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