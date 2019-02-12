Звезда «Крепостной» на отдыхе: с кем и где отдыхает Катерина Ковальчук

Звезда «Крепостной» — обаятельная Катерина Ковальчук — в разгар зимы отправилась в теплые края. Актриса отдыхает в одном из самых красивых уголков планеты. Из постов Катерины стало известно: девушка путешествует не одна. Вероятно, что вместе с главной героиней «Крепостной» отдыхает ее тайный избранник. Подробности — в материале.

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Актриса костюмированной мелодрамы «Крепостная» Катерина Ковальчук активно делится снимками в Instagram со своими подписчиками. Совсем недавно у Кати появилось много фотографий с отдыха на Бали.

В своих социальных сетях Катерина Ковальчук откровенно написала об отдыхе на любимом курорте:

«Я всегда чувствую себя как дома в тех местах, где вода практически везде».

Девушка не стесняется делиться яркими кадрами, сделанными во время отпуска. Однако, поклонники актрисы предполагают, что вместе с Катей отдыхает ее возлюбленный. В интернете давно ходят слухи о второй половинке актрисы «Крепостной». Но сама девушка пока что это никак не комментирует.

Предлагаем насладиться фотографиями Кати Ковальчук на отдыхе на Бали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 22 Дек 2018 в 11:58 PST

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 18 Дек 2018 в 2:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 26 Дек 2018 в 6:29 PST

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 7 Янв 2019 в 6:04 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 31 Янв 2019 в 9:58 PST

Не пропустите 25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ премьеру костюмированной мелодрамы «Крепостная» в главной роли с Катериной Ковальчук!

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