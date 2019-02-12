Финалист «МастерШеф»-8, который недавно грубо высказался в адрес бывшей невесты, признал вину. Влад Мицкевич действительно погорячился и уточнил, что не хотел обидеть Элину Павленко. Однако парень отметил, что не согласен, что о счастье нужно молчать, ведь дело совсем не в этом.

Любовная история этой парочки скоро заслужит звание настоящей мелодрамы. Она со всей душой к нему, он злится, но потом приходит в себя и вспоминает о слезах радости… Счастью Элины и Влада пришел конец, а, может, это временные разногласия. Известно одно, девушка живет дальше, а парень попросил своих подписчиков закрыть эту тему.

Влад Мицкевич объяснил, что именно, по его мнению, стало причиной расставания. Он даже не постеснялся вспомнить о своей скупой мужской слезе во время их с Элиной помолвки:

«Реально согласен, 5 дней назад я переборщил на фоне эмоций, что сказал про Элину, трудно было. Когда с тобой так жестко поступают, и ты оказываешься никому не нужным, это правда больно.

Про Элину я не хотел ничего сказать плохого, действительное прошлое есть прошлое, просто её прошлое меня преследовало. Очень было много приятных, я бы даже сказал, невероятных моментов. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу их забыть, я готов был сделать ради этого человека все и делал все и даже больше!

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Помню как сейчас День Рождения этой девочки, утром я приехал, когда она еще спала, подарил 101 розу, плюшевого медведя, а потом сделал предложения, и она стала моей невестой. Помню слезы радости. Пишу и больно все вспоминать.

Могу сказать, дело не в том, что мы два лидера или отношения на виду у тысячи людей, «для меня это все отговорки». Когда ты счастлив, хочется заорать на весь мир об этом. А дело в том, что отношения это огромный труд, обещание и действия, поддержка и любовь, вера и мотивация.

Братья и сестры, я хочу закрыть эту тему и больше никогда к ней не возвращаться!».

Верим, что Элина и Влад смогут идти дальше и простить друг друга!

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