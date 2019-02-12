Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года от Ярославы Федоровой
Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в феврале 2019 года. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.
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На улице холодно, а это сказывается на состоянии волос и кожи головы. А ведь скоро День влюбленных, поэтому стоит подготовиться к посещению салона заранее, чтобы в этот праздник быть самой неотразимой.
Чтобы знать, какие дни лучше всего выбрать для посещения парикмахера, читайте наш лунный календарь на февраль 2019 года, он наверняка поможет вам с датой.
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Благоприятные дни для стрижки в феврале 2019 года
Для посещения салонов и парикмахерских лучше выбирать дни, когда Луна находится во Льве или Деве, таковыми в феврале 2019 года будут следующие даты: 1, 2, 11, 17 (вторая половина дня), а также 18, 20, 21, 22, 28.
На эти дни смело записывайтесь к мастеру, ведь ваша стрижка несомненно получится удачной.
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Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2019 года
Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в феврале 2019 необходимо в такие даты: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27.
Луна указывает, что, если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случиться все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.
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Нейтральные дни для стрижки в феврале 2019 года
Соответственно, 5, 13, 14, 15, 26 февраля являются нейтральными днями, и стричься или нет, остается решать вам. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.
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