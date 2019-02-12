Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в феврале 2019 года. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.

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На улице холодно, а это сказывается на состоянии волос и кожи головы. А ведь скоро День влюбленных, поэтому стоит подготовиться к посещению салона заранее, чтобы в этот праздник быть самой неотразимой.

Чтобы знать, какие дни лучше всего выбрать для посещения парикмахера, читайте наш лунный календарь на февраль 2019 года, он наверняка поможет вам с датой.

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Благоприятные дни для стрижки в феврале 2019 года

Для посещения салонов и парикмахерских лучше выбирать дни, когда Луна находится во Льве или Деве, таковыми в феврале 2019 года будут следующие даты: 1, 2, 11, 17 (вторая половина дня), а также 18, 20, 21, 22, 28.

На эти дни смело записывайтесь к мастеру, ведь ваша стрижка несомненно получится удачной.

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Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2019 года

Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в феврале 2019 необходимо в такие даты: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27.

Луна указывает, что, если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случиться все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.

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Нейтральные дни для стрижки в феврале 2019 года

Соответственно, 5, 13, 14, 15, 26 февраля являются нейтральными днями, и стричься или нет, остается решать вам. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.

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