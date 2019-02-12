Участник Нацотбора на Евровидение-2019 представил свою конкурсную песню под названием «2 дні». Напоминаем, что в прошлом году LAUD не получил желанную победу, поэтому и вернулся. Музыкант привык доводить дела до конца. Прослушать песню «2 дні» от LAUD’а вы можете прямо сейчас.

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LAUD уверен, что будет представлять Украину на Евровидении-2019. Он не сомневается в своих силах, потому что для него прошлый год был очень плодотворным:«Мы выпустили дебютный альбом «Музика», два клипа, сыграли несколько крупных сольников и выступали на фестивалях. Теперь хочется все свои наработки показать публике. Особенно новую песню «2 дні».

Вот и состоялась премьера песни «2 дні», с которой артист примет участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2019. Авторами музыки и слов выступили Иван Клименко и Станислав Черный. LAUD исполнит песню во втором полуфинале 16 февраля.

LAUD: «2 дні» – это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношения, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией».



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