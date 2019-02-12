Самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі» начинает набор участников в новый сезон. 9 сезон станет одиночным, поэтому вы будете соревноваться исключительно за потерю собственного веса. Не теряйте времени зря, присоединяйтесь в ряды тех, кто смог, несмотря на все препятствия, похудеть и окрепнуть морально. Ведь вас ждут не только физические нагрузки, но и психологические квесты.

Для того, чтобы стать участником нового сезона проекта «Зважені та щасливі»-9, необходимо заполнить Анкету.

Лишний вес всегда является препятствием в реализации своих желаний и построении личных отношений. Стресс, волнение, недоразумения — все это мы привыкли заедать вредной пищей. Нам привычно слышать, что главным является здоровье. А здоровы мы тогда, когда сыты. Но эта теория уже давно разрушена вдребезги. Артроз, артериальная гипертензия, варикоз, сахарный диабет — заболевания, причиной которых служит избыточное количество жира, с которым не справляется ваш организм.

Но это не единственное, над чем стоит задуматься. Одиночество, как социальная проблема, не менее опасна для толстяков. Отсутствие отношений, угроза разрушения семьи, безработица и другие явления преследуют 90% «зважених». Поэтому, если вы хотите решить большинство своих проблем похудением, заполните анкету и соберитесь с силами. Ведь стать «Зваженим та щасливим» 9 сезона значит стать на путь новой жизни.

Video: Кастинг на 9 сезон «Зважені та щасливі» открыт Самое весомое шоу страны Зважені та щасливі начинает набор участников в новый сезон. 9 сезон Зважені та щасливі станет одиночным. Кастинг на Зважені та щасливі 9

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