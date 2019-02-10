Maruv выступила на первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Участница представила откровенное и «горячее» шоу на телеканале СТБ. Было ли выступление фаворитки действительно провокационным? Пройдет ли Maruv в финал? И как жюри отреагировало на песню «Siren Song» — читайте в материале.

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Жеребьевка определила для участницы Maruv шестой порядковый номер. Напомним, что конкурсантка заняла место TAYANNA, которая отказалась бороться за победу в Национальном отборе. Maruv за несколько недель до старта музыкального шоу активно взялась за написание песни и разработку номера.

Конкурсной композицией стала «Siren Song», которую девушка представила слушателям за день до прямого эфира. Однако каким будет номер — оставалось в тайне.

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Наконец, Maruv выступила с премьерой на сцене Национального отбора на Евровидение-2019. В своем привычном стиле, девушка предстала в образе садо-мазо. Участница неоднократно говорила, что в таких костюмах чувствует себя комфортно, ведь это в полной мере соответствует ее характеру. Более того, Maruv решилась станцевать у стола жюри. Такой жанр сама девушка назвала «интеллигентной провокацией».



Джамала призналась, что заслушала песню «Siren Song» в машине. Однако певице не хватило вокала и голоса, из-за громких тональностей. Также выразила опасения, что такой откровенный номер могут запретить в Европе. Maruv не согласилась с таким комментарием, и отметила, что на ее концерты приходят родители с детьми.

Евгений Филатов сравнил выступление участницы с самыми новыми трендовыми очками. Однако констатировал, что этот же тренд используют многие современные артисты, а значит «такого еще миллион».

Но Андрей Данилко категорически не согласился со своими коллегами. Ему точно понравилось выступление, а особенно танец Maruv у стола жури. Пусть энергетики и драйва не хватило, но все объяснимо усталостью певицы. Композицию «Siren Song» приписал к категории клубной музыки, но не исключил успеха на Евровидении-2019.

«Maruv, хочется видеть провокацию уже до конца, если вы заявляете о себе настолько провокационно», — подметил Андрей Данилко.

Video: Выступление Maruv (Анны Корсун) на Нацотборе на Евровидение-2019 Марув (Анна Корсун) выступила на сцене отбора на Евровидение 2019 Украина. Как жюри отреагировало на выступление Марув? Каким был номер Maruv на песню Sirena Song - читайте в материале

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