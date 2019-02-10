«Один за всіх»-13 во 2 выпуске будет спасать 6-летнего мальчика от систематического избиения взрослыми. В студии появятся соседи, которые обнаружили Ванечку в многочисленных гематомах и ранах, чтобы рассказать больше о горе-семье. Искать истину в этой истории будут эксперты и ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк.

Во 2 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Кто на самом деле забивал Ванечку до гематом и ссадин? Причастна ли мачеха и отец к крайне тяжелому состоянию ребенка? Как удалось спасти мальчика от систематических издевательств? Какая женщина приедет в студию «Один за всіх», чтобы вырвать из рук родителей мальчика? И кого сам Ваня назовет своим обидчиком?

Больше по теме: 1 выпуск «Один за всіх»-13 выяснил, кто расчленил тело парня

Узнайте уже сегодня в 21:05 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 смотрите онлайн полный 2 выпуск «Один за всіх»-13 от 10.02.2019 на официальном сайте!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ